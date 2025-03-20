Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz nasıl izlenir?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Bu turu geçmesi halinde, A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Vatandaşlar, Türkiye Macaristan maçının saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz izlenir mi?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Maç, İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Macaristan maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Türkiye Macaristan maçı EXXEN platformundan da canlı yayınlanacak. Bu sayede, futbolseverler karşılaşmayı farklı platformlar üzerinden takip edebilecek.

A MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

A Milli Takım'ın kadrosunda bazı önemli eksiklikler bulunuyor. Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle Macaristan maçında forma giyemeyecek.