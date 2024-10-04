Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye ve Karadağ arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve bilet satış tarihi merak konusu oldu. Maçın ne zaman yapılacağı ve biletlerin ne zaman satışa çıkacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye- Karadağ maçının ne zaman ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Spor severler, maç hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇ BİLETİ NE KADAR?
Milli takımın Karadağ mücadelesinin maç bileti fiyatları 250 ile 500 TL arasında değişiyor.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)