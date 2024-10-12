Türkiye Karadağ maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye Karadağ geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Türkiye Karadağ maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Karadağ maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Türkiye Karadağ maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube milli maç maç özeti! İşte, Türkiye Karadağ özet videosu haberimizde!

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE KARADAĞ ÖZET

Türkiye Karadağ maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Türkiye Karadağ maç özeti linki üzerinden Türkiye Karadağ özetine ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE KARADAĞ ÖZET VİDEOSU

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye Karadağ maçı 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla milli takımımız gruptaki puanını 7'ye yükseltti.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMANDI?

Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim 2024 günü oynandı.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Türkiye Karadağ maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.