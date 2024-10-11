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Türkiye Karadağ 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de ve YEDEKLER kimler var?

Türkiye Karadağ 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de ve YEDEKLER kimler var?
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Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak. Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Türkiye Karadağ ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Türkiye Karadağ maç kadrosu ilk 11!

Türkiye Karadağ maç kadrosu ilk 11! Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak. Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Türkiye Karadağ ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Türkiye Karadağ maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ İLK 11

Türkiye'nin Karadağ maçı 11'leri belli oldu:

Türkiye'nin 11'i: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün.

Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

TÜRKİYE KARADAĞ YEDEKLER

Türkiye'nin Karadağ maçı yedeklerinde ise şu isimler var:

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım, Kaan Ayhan

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Türkiye Karadağ maçını TV8'in yanı sıra EXXEN'den de izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ maçı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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