Türkiye kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim, Instagram hesapları ne?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim, Instagram hesapları ne?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Türkiye kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim?
TÜRKİYE KADIN MİLLİ TAKIM KADROSU OYUNCULARI?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.
Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler :
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler:
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Libero:
Gizem Örge
+1 Oyuncu:
Beyza Arıcı