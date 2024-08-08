Türkiye kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim, Instagram hesapları ne?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Türkiye kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim?

TÜRKİYE KADIN MİLLİ TAKIM KADROSU OYUNCULARI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler :

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı