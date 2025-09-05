Filenin Sultanları, 2025 yılında voleybol dünyasında ses getiren bir mücadeleye daha hazırlanıyor. Yarı finalde Japonya takımıyla karşı karşıya gelecek olan Türkiye, bu zorlu sınavda hem milli gururunu hem de teknik üstünlüğünü ortaya koymayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final turunda kritik öneme sahip bu karşılaşmanın tarihi 6 Eylül Cumartesi olarak belirlendi. Uzun süredir merakla beklenen Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabı işte bu tarih! Filenin Sultanları, turnuvada finale yükselmek için bu tarihi maçı kazanmak zorunda. Türkiye ve Japonya'nın karşı karşıya geleceği bu kritik müsabaka, takımın sezon içindeki performansını da yakından etkileyecek.

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta sorusu da büyük merak konusu. Bu önemli yarı final mücadelesi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak. Sabah saatlerinde oynanacak maç, hem Türkiye hem de Japonya taraftarları için nefes kesici bir mücadele olacak. Saat 11:30'da başlayacak maçta her iki takım da sahada maksimum performanslarını sergileyecek.

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turnuva heyecanını evlere taşıyacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı ise voleybolseverler için çok önemli. TRT 1, bu kritik yarı final karşılaşmasını canlı yayınlayacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maç sayesinde, Türkiye genelinde milyonlarca sporsever Filenin Sultanları'nın zorlu rakibi karşısındaki performansını canlı olarak takip edebilecek. Kaliteli yayın ve profesyonel yorumcular eşliğinde gerçekleşecek maç yayını, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.