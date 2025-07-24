Türkiye Japonya voleybol maçı CANLI izle! Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı şifresiz mi?

2025 Milletler Ligi çeyrek final mücadelesi olan bu karşılaşma, Türkiye'nin Japonya karşısındaki mücadelesiyle heyecan yaratıyor. Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle aramaları, maç saati yaklaştıkça yoğunlaştı. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle nasıl izlenir? Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT Spor Yıldız kanalı, televizyonun yanı sıra TRT'nin resmi dijital platformlarında da canlı yayın hizmeti sunabilir.

Filenin Sultanları

TÜRKİYE JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NASIL İZLENİR?

TRT'nin resmi yayın planına göre Filenin Sultanları'nın tüm maçları şifresiz olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor.

TÜRKİYE - JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor Yıldız'ın şifresiz yayın yapacak olması, Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle seçeneğini herkes için erişilebilir hale getiriyor. Yayın kalitesi yüksek olan bu kanal, Filenin Sultanları'nın mücadelelerini geniş kitlelere ulaştırıyor.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Japonya - Türkiye

İtalya - ABD

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya