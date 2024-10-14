Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Türkiye İzlanda hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Türkiye İzlanda maçı yayını...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı uyduda TV8 kanalında şifresiz olacak yayınlanacak. İnternette ise Türkiye İzlanda maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Yine TV8 kanalının resmi internet sitesinden Türkiye İzlanda maçı canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 21.45'te başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi Türkiye İzlanda maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TV8 kanalı ile internetten ise hem TV8 resmi internet sitesinden hem de EXXEN platformundan telefon, televizyon, tablet ile Türkiye İzlanda maçını canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA İLK 11

İzlanda Türkiye maçı 11'leri açıklandı. İşte Türkiye'nin 11'i:

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, İrfan Can, Kerem, Kenan.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İzlanda Türkiye maçı, Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.