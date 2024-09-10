Türkiye İzlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İzlanda geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Türkiye İzlanda maç özeti! UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye İzlanda maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Türkiye İzlanda maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Türkiye İzlanda özet videosu haberimizde...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE İZLANDA ÖZET

Türkiye İzlanda maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Türkiye İzlanda maç özeti linki üzerinden Türkiye İzlanda özetine ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA ÖZET VİDEOSU

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye İzlanda maçı 3-1'lık Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu skorla UEFA Uluslar Ligi'nde 4 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMANDI?

Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül 2024 günü oynandı.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Türkiye İzlanda maçı canlı olarak TV8,5'ta yayınlandı.