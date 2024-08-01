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Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

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Türkiye ve İtalya arasında oynanacak olan voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın nerede oynanacağı da taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Bu önemli karşılaşmanın detaylarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları son grup maçını İtalya ile oynayacak. Son grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 3. grup maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos

10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti (3-1 Türkiye kazandı.)

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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