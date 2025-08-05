Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabı kadar, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın nerede yapılacağı da büyük ilgi görüyor.
Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? Bu soru, Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki heyecan dolu karşılaşmalarını takip eden herkesin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar...
TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - İspanya voleybol maçı, 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın en dikkat çekici grup karşılaşmalarından biri olacak.
TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak bu kritik mücadele, Filenin Sultanları'nın turnuvadaki kaderini önemli ölçüde belirleyebilir.
TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın TRT Spor, TRT Spor Yıldız ya da TRT 1 üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.