Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? Bu soru, Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki heyecan dolu karşılaşmalarını takip eden herkesin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İspanya voleybol maçı, 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın en dikkat çekici grup karşılaşmalarından biri olacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak bu kritik mücadele, Filenin Sultanları'nın turnuvadaki kaderini önemli ölçüde belirleyebilir.

TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın TRT Spor, TRT Spor Yıldız ya da TRT 1 üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.