EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayacak. Maçı tribünden ve televizyondan takip edecek futbolseverler, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman? sorularını araştırıyor.

Türkiye- İskoçya maçı nerede oynanacak? sorusu merak ediliyor. Heyecanla Türkiye- İskoçya maçını bekleyen futbolseverler Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?sorusunu araştırıyor. Peki, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye- İskoçya maçı nerede oynanacak? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.