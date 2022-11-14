Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı nerede oynanacak? Türkiye hazırlık maçı ne zaman?
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EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayacak. Maçı tribünden ve televizyondan takip edecek futbolseverler, Türkiye- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı ne zaman? sorularını araştırıyor.
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TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.