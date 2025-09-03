2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış mücadelesinde Türkiye, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik maç, her iki takımın da turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilmesi adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, nerede, hangi stadyumda oynanacak? İşte maç hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk maçı olan Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 4 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Heyecan dolu mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak ve futbolseverler bu mücadeleyi TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Bu tarih, her iki takım için de büyük bir sınav olacak. E Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek Türkiye'nin sahaya avantajlı başlaması adına bu maç kritik önem taşıyor. Taraftarlar, milli takımın 2026 Dünya Kupası yolundaki performansını yakından izleme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Gürcistan maçı için belirlenen ev sahibi sahası, futbolun kalbinin attığı yerlerden biri olarak kabul edilen Gürcistan'ın başkenti Tiflis olacak. Mücadele, Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak.

Bu stadyum, Gürcistan futbolunun en önemli merkezlerinden biri ve atmosferiyle takımları motive eden bir yapı. Türkiye'nin deplasmanda Gürcistan karşısında sahaya çıkması, seyircilere unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Boris Paichadze Ulusal Stadı, 54.549 seyirci kapasiteli ve Gürcistan futbolunun gururu olarak bilinen modern bir tesis. Maçın burada oynanacak olması, hem ev sahibi Gürcistan hem de misafir takım Türkiye için zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

Stadyumun yüksek seyirci kapasitesi ve atmosferi, maçın heyecanını artıran unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin bu stadyumda oynayacak olması, milli takım için bir avantaj veya dezavantaj faktörü olarak yorumlanabilir.