Türkiye Gürcistan ilk maç kaç kaçtı, ilk maçı kim kazandı?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü karşılaşmasında Gürcistan'ı Kocaeli'de konuk edecek. Tüm antrenmanlarını tamamlayan milliler, maç öncesi son hazırlıklarını da bitirerek sahaya çıkmak için gün sayıyor. Peki, Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan ilk maçın sonucu neydi, o mücadeleyi kim kazandı?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN TARİHİ

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile ilk kez 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan özel maçta milliler, etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

İki ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamındaki ilk resmi randevusuna 4 Eylül 2004'te yine Trabzon'da çıktı. Fatih Tekke'nin attığı golle öne geçen Türkiye, Asatiani'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Elemelerde 30 Mart 2005 tarihinde Tiflis'te oynanan rövanş mücadelesinde ise milliler bu kez farklı kazandı. Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı'nın golleriyle Türkiye sahadan 5-2 galip ayrıldı.

GÜRCİSTAN'IN TEK GALİBİYETİ 2007'DE GELDİ

İki ülke arasındaki 7 Şubat 2007 tarihli özel karşılaşma Tiflis'te oynandı. Bu mücadelede gülen taraf ev sahibi Gürcistan oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Gürcistan, Türkiye karşısındaki tek galibiyetini bu maçta elde etti.

2012'DE HAZIRLIK MAÇINDA YİNE TÜRKİYE KAZANDI

24 Mayıs 2012'de yapılan hazırlık maçında Türkiye, Gürcistan'ı bir kez daha mağlup etti. Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle milliler sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

SON RANDEVU EURO 2024'TE

Türkiye ile Gürcistan son olarak Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan grup maçında ay-yıldızlılar, etkileyici bir oyun ortaya koyarak rakibini 3-1 mağlup etti. Milli takımın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Gürcistan'ın tek golü Mikautadze'den geldi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan ilk karşılaşma 3-2'lİk Türkiye galibiyetiyle sonuçlanmıştı.