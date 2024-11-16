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Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti!

Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti!
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UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-Galler maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. A Milli Takım, Galler'i mağlup ettiği takdirde A Ligi'ne yükselmeyi kesinleştirecek. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman? Türkiye-Galler maçı kaç kaç?

Türkiye- Galler maçı kaç kaç ve maç kaç kaç bitti soruları araştırılırken Türkiye- Galler maçı hakemi kim? Türkiye- Galler maçı ne zaman, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Türkiye- Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Galler maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇI KAÇ KAÇ?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Milliler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti!

TÜRKİYE-GALLER MAÇ ÖZETİ

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında Ben Davies'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

KEREM PENALTI KAÇIRDI

Milliler, Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasında giren Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla 87. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda 69. dakikada topun başına geçen Kerem, kaleci ve topu ters köşelere gönderse de top direkten dışarıya gitti Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

A LİGİ KARADAĞ MAÇINA KALDI

Konuk ettiği Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek son maçlar öncesi liderliği sürdürdü. Milliler, A Ligi'ne yükselme şansını Karadağ maçına bıraktı. Ay-yıldızlılar gruptaki 6. maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. 9 puanla 2. sırada olan Galler ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda'yı ağırlayacak.

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