Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Türkiye Galler maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Türkiye Galler hangi kanalda? Galler Türkiye maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlar futbol sever Türkiye Galler hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Galler maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. Montella'nın öğrencileri Galler maçından galip gelerek UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. İşte Türkiye Galler maçı yayını...

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı uyduda TV8 kanalında şifresiz olacak yayınlanacak. İnternette ise maçı Galler Türkiye maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Yine TV8 kanalının resmi internet sitesinden Galler Türkiye maçı canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 21.45'te başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TV8 kanalı ile internetten ise hem TV8 resmi internet sitesinden hem de EXXEN platformundan telefon, televizyon, tablet ile Galler Türkiye maçını canlı izleyebilirsiniz.

GALLER TÜRKİYE İLK 11

Galler Türkiye maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'ler birazdan belli olacak.

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galler Türkiye maçı, Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.