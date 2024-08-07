A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Organizasyon tarihinde ilk kez gerçekleşen bir başarı olarak kayda geçen Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi İtalya olacak. Peki, Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak? Filenin Sultanları İtalya ile mi oynayacak?

TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Çeyrek final mücadelesinde Çin'le karşı karşıya gelen Filenin Sultanları maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.

TÜRKİYE- İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İtalya ile karşılaşacak.