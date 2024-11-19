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Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor?

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 2-1 Karadağ üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor?

UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor. Maçın ilk yarısını 2-1 geride kapattık. Peki, Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor?

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

A Milli Takım'ın bugünkü maçların ardından Galler'le puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak ikili averaja bakılacak. Türkiye ile Galler arasında oynanan iki maç da golsüz eşitlikle tamamlandığı için genel averaj ve atılan gol sayılarına, bunlar da eşitlik olması halinde sırasıyla tüm grup maçlarında deplasmanda atılan gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasmanda alınan galibiyet sayısı gibi kriterlere bakıldıktan sonra sarı-kırmızı kart ceza puanına dikkate alınacak. Tüm bunlara rağmen takımlar arasındaki eşitlik bozulamazsa 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin başında yayınlanan katılım listesindeki sıralamada daha yüksek konumda olan takım grupta üstte olacak. Bu sıralama Galler avantajlı takım konumunda.

Türkiye'nin gruptaki durumuKarada – Türkiye maçının sona ermesiyle netleşecek.

Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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