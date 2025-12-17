Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre kasım ayında 183 bin 172 taşıt trafiğe kaydedildi. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6'lık artışa işaret etti.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 52,4'Ü OTOMOBİL

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 29,9, kamyonetlerin payı ise yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Aylık bazda artış yaşanmasına rağmen, trafiğe yeni giren taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Yıllık karşılaştırmada otomobil ve kamyonet sayılarında artış görülürken, motosiklet ve traktör kayıtlarında düşüş kaydedildi.

KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 33 MİLYON 371 BİN

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bine ulaştı. Trafikte bulunan araçların yüzde 51,6'sını otomobiller, yüzde 21,1'ini motosikletler, yüzde 14,7'sini ise kamyonetler oluşturdu. Aynı ayda 897 bin 877 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 67,8'lik payla ilk sırada yer aldı.

GRİ RENGİ BEYAZ VE SİYAH İZLEDİ

Kasım ayında trafiğe kaydedilen 96 bin 3 otomobilde Renault, Volkswagen ve Toyota en çok tercih edilen markalar oldu. Yerli otomobil TOGG ise yüzde 4,5'lik payla en çok satılan ilk 10 marka arasına girdi. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerde gri renk yüzde 40'ı aşan oranla ilk sırada yer alırken, griyi beyaz ve siyah izledi.