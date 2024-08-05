Türkiye- Çin maçında Ebrar oynayacak mı? Ebrar Karakurt 6 Ağustos Türkiye- Çin kadrosunda var mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Çin ile eşleşen Milli Takım, yarın sabah 10:00'da çeyrek final maçına çıkacak. Birçok kişi Ebrar Karakurt Türkiye- Çin maçında oynayacak mı merak ediyor. Peki, Türkiye- Çin maçında Ebrar oynayacak mı? Ebrar Karakurt 6 Ağustos Türkiye- Çin kadrosunda var mı?

TÜRKİYE- ÇİN MAÇINDA EBRAR OYNAYACAK MI?

Türkiye- Çin maçında Ebrar Karakurt'un yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.

6 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin- Türkiye

14.00 Brezilya- Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD- Polonya

22.00 İtalya- Sırbistan

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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