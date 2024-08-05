Türkiye- Çin maçında Ebrar oynayacak mı? Ebrar Karakurt 6 Ağustos Türkiye- Çin kadrosunda var mı?
Türkiye- Çin maçında Ebrar oynayacak mı? Ebrar Karakurt 6 Ağustos Türkiye- Çin kadrosunda var mı? Türkiye'nin 6 Ağustos'ta Çin ile yapacağı maçla ilgili Ebrar Karakurt'un kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Ebrar Karakurt'un maçta oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında kadroda kimler yer alıyor sorusunun cevabı aratılıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Çin ile eşleşen Milli Takım, yarın sabah 10:00'da çeyrek final maçına çıkacak. Birçok kişi Ebrar Karakurt Türkiye- Çin maçında oynayacak mı merak ediyor. Peki, Türkiye- Çin maçında Ebrar oynayacak mı? Ebrar Karakurt 6 Ağustos Türkiye- Çin kadrosunda var mı?
TÜRKİYE- ÇİN MAÇINDA EBRAR OYNAYACAK MI?
Türkiye- Çin maçında Ebrar Karakurt'un yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.
6 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ
Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:
10.00 Çin- Türkiye
14.00 Brezilya- Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD- Polonya
22.00 İtalya- Sırbistan
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
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