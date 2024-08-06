Türkiye-Çin maçı bitti mi? 2024 Paris Olimpiyatları Çin-Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı son durum!

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TÜRKİYE-ÇİN MAÇI KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi. Son sette ise 15-13 skor ile Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Kıyasıya süren bu mücadele de kazanan ve yarı finale yükselen takım Türkiye oldu.