Türkiye-Çin maçı bitti mi? 2024 Paris Olimpiyatları Çin-Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı son durum!
2024 Paris Olimpiyatları Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maç sonucu ne oldu? Türkiye-Çin maçı bitti mi, kim kazandı? Çin-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Çin maçı son durum gündemde araştırılıyor. Peki, Türkiye-Çin maçını kim kazandı, kaç kaç bitti?
2024 Paris Olimpiyatları Türkiye-Çin maçını kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçı kaç kaç bitti tüm Türkiye'nin merakla cevabını beklediği sorulardan. Türkiye-Çin voleybol maç sonucu ne? Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin maçı bitti mi, son durum ne? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
TÜRKİYE-ÇİN MAÇI KİM KAZANDI?
Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi. Son sette ise 15-13 skor ile Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.
TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Kıyasıya süren bu mücadele de kazanan ve yarı finale yükselen takım Türkiye oldu.