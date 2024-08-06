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Türkiye-Çin maçı bitti mi? 2024 Paris Olimpiyatları Çin-Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı son durum!

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2024 Paris Olimpiyatları Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maç sonucu ne oldu? Türkiye-Çin maçı bitti mi, kim kazandı? Çin-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Çin maçı son durum gündemde araştırılıyor. Peki, Türkiye-Çin maçını kim kazandı, kaç kaç bitti?

2024 Paris Olimpiyatları Türkiye-Çin maçını kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçı kaç kaç bitti tüm Türkiye'nin merakla cevabını beklediği sorulardan. Türkiye-Çin voleybol maç sonucu ne? Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin maçı bitti mi, son durum ne? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi. Son sette ise 15-13 skor ile Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Kıyasıya süren bu mücadele de kazanan ve yarı finale yükselen takım Türkiye oldu.

Türkiye-Çin maçı bitti mi? 2024 Paris Olimpiyatları Çin-Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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Yorumlar (1)

Adem Erdoğan:

Filenin sultanları bu sefer Çin' i yendi meğerse özgür özel de oradaymış ; uğurlu gelmiş.

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