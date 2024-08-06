Türkiye-Çin maç ikinci set kaç kaç bitti? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı ikinci seti kim aldı? Türkiye-Çin voleybol maçı son durum!

Türkiye-Çin maçı ikinci seti kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçını kim kazandı tüm Türkiye'nin merakla cevabını beklediği sorulardan. Türkiye-Çin voleybol ikinci set maç sonucu ne ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin maçı bitti mi, son durum ne? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı ikinci set kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI İKİNCİ SET KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Maç tüm heyecanıyla devam ediyor…

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