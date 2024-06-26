TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI ne zaman? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ve Çekya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma için futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda olacağını araştırıyorlar.
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı ne zaman? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024 Türkiye- Çekya maçı 26 Haziran Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
F GRUBU PUAN DURUMU
1- Portekiz 6
2- Türkiye 3
3- Çekya 1
4- Gürcistan 1