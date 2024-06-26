TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI ne zaman? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı ne zaman? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 Türkiye- Çekya maçı 26 Haziran Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

F GRUBU PUAN DURUMU

1- Portekiz 6

2- Türkiye 3

3- Çekya 1

4- Gürcistan 1