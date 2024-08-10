Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu!
Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye ile Brezilya arasında oynanan voleybol maçının sonucu merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Kadınlar Bronz Madalya mücadelesinde Türkiye-Brezilya voleybol maçın sonunda hangi takımın galip geldiği ve maçın skoru, voleybol severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı ve maç sonucu nedir?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı soruları gündeme geliyor Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Detaylar haberimizdedir...
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibine 3-1 yenilen Filenin Sultanları, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇINI KİM KAZANDI?
1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye
2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye
3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye
4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye
Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.
Sıcak Gelişme:
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowen'ı 2-1 yenerek Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.
Kadın Voleybol Milli Takımımız, #Paris2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya karşılaşmasında Brezilya'ya setlerde 3-1'lik sonuçla kaybederek Olimpiyat 4'üncüsü oldu. ??— Team Türkiye (@TeamTurkiye) August 10, 2024
???? Takımımıza ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil ettiği ve madalya heyecanı yaşattığı için teşekkür… pic.twitter.com/eL6zm7a9cY