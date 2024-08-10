Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı soruları gündeme geliyor Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibine 3-1 yenilen Filenin Sultanları, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇINI KİM KAZANDI?

1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye

2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye

3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye

4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye

Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.