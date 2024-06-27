Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye ve Avusturya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma ne zaman ve nerede gerçekleşecek, tüm detayları araştırılıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Peki, Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, nerede oynanacak?