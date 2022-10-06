Birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu Türkiye-Amerika Voleybol maçı ne zaman? Sorusu, maç tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilmeye ve sık sık araştırılmaya başlandı. FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda grup lideri sırasında 16. Sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı Amerika milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Amerika Voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Amerika Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Amerika Voleybol maçı ne zaman? Sorusu, maç tarihinin giderek yaklaşması ile birlikte arama motorları üzerinde sık sık araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Bu haberimizde sporseverler tarafından merak edilmekte olan Türkiye-Amerika Voleybol maçı ne zaman? Ve Türkiye-Amerika Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorularını yanıtladık. Peki, Türkiye-Amerika Voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Amerika Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE-AMERİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya kadın voleybol turnuvasında mücadele eden Milli Kadın Voleybol Takımımız Amerika ile 7 Ekim günü saat TSİ 18.30'da karşılaşacak.

TÜRKİYE-AMERİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Amerika Voleybol maçı Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası, TRT SPOR-TRT SPOR Yıldız ekranlarından yayınlanacak.