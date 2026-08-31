TÜRK-İŞ Ağustos açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Açlık 37.388 TL, yoksulluk 121.786 TL
TÜRK-İŞ verilerine göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 TL, yoksulluk sınırı ise 121.786 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 TL'ye yükseldi; gıda harcamasında aylık artış yüzde 1,21, yıllık artış ise yüzde 37,90 olarak gerçekleşti.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması, açlık sınırı, 37.388,30 TL olarak belirlendi.
Yoksulluk sınırı 121.786,00 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48.305,38 TL oldu. Bir önceki aya göre gıda harcaması yüzde 1,21 arttı. On iki aylık artış yüzde 37,90, yıllık ortalama artış yüzde 40,33, sekiz aylık artış ise yüzde 24,03 olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi