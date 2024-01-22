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Turabi elendi mi 2024? Survivor Turabi elendi mi?

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Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen fragman yayınlandı. Peki, Turabi elendi mi 2024? Survivor Turabi elendi mi?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Turabi dikkatleri çekti. Peki, Turabi elendi mi 2024? Survivor Turabi elendi mi?

KADROLAR
MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

TURABİ ELENDİ Mİ 2024?

Turabi yarışmaya devam ediyor. Yarışmadan elenmedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Turabi TV 3.Sayfa Gündem Magazin Spor Haberler

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