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TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı?

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TÜPRAŞ'ın temettü dağıtımı ve 10 yıllık artış oranı hakkında sorular gündeme geldi. 2024 yılında temettü verip vermeyeceği merak edilen TÜPRAŞ'ın son 10 yılda ne kadar artış gösterdiği de araştırılıyor.

TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihleri genellikle şirketin mali yıl sonu raporlarına ve Genel Kurul kararlarına bağlıdır. Birçok kişi TÜPRAŞ temettü ne zaman? Sorusunun cevabını merak ediyor. Temettü tarihleri genellikle yıllık olarak açıklanıyor ve bu tarihler değişebiliyor. Peki, TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı?

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması hususlarının yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı?

TÜPRAŞ 2024 TEMETTÜ VERECEK Mİ?

TÜPRAŞ'ın 2024 yılı için temettü verip vermeyeceği, şirketin genel performansına ve finansal durumuna bağlıdır. Şirket, yıllık mali raporları ve Genel Kurul toplantılarında temettü politikalarını ve ödemelerini duyurur. Bu nedenle, güncel bilgiler için TÜPRAŞ'ın resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı?

TÜPRAŞ 10 YILDA KAÇ KAT ARTTI?

TÜPRAŞ hissesi, böylece 10 yıllık süreçte yatırımcısına 16,6 kat getiri sağladı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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