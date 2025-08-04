TÜİK verileri açıklandı! Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı sorularına dair beklentiler, TÜİK'in açıklama takvimiyle şekilleniyor. Açıklanma tarihi sabırla bekleniyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı? İşte detaylar...

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.