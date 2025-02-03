ŞUBAT AYI KİRA ZAM ORANI! 2025 TÜİK Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı TÜFE yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı, TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor ve 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Şubat 2025 kira zam oranı, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Peki, Şubat ayı kira zam oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

TÜİK ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Kira artışları, Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince, yenilenen sözleşme dönemlerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki sözleşme yılında TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.