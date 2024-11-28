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TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak?

TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kasım ayına ait enflasyon verileri, ekonomi ve finans dünyası tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı bu veriler, Türkiye'nin ekonomik durumuna dair önemli ipuçları verecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomik gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar ve ekonomi uzmanları, özellikle Kasım ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, hem piyasa dinamikleri hem de vatandaşların ekonomik beklentileri açısından büyük önem taşıyor. Peki, TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Detaylar haberimizde...

TÜİK KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak?

EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,8 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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