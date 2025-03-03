TÜİK ENFLASYON AÇIKLANDI! TÜİK enflasyon oranı ne oldu? TÜİK Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

TÜİK Şubat 2025 enflasyon oranı açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mart 2025 tarihinde Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Peki, TÜİK enflasyon oranı ne oldu? 2025 Şubat ayı enflasyonu yıllık ve aylık bazda yüzde kaç arttı? İşte TÜİK enflasyon rakamları ve detaylar...

TÜİK ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.