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TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu?

TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ekonomik durum ve fiyat hareketlerinin tüketici üzerindeki etkisini gösteren TÜFE oranı, Ekim ayında ne kadar olduğu merakla bekleniyordu.

Ekim 2024 TÜFE verileri, enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü ve çeşitli harcama gruplarında önemli değişiklikler yaşandığını ortaya koyuyor. Vatandaşlar, Ekim ayı enflasyon raporunu merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Ekim ayı TÜFE oranı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

TÜİK EKİM AYI RAPORLARI AÇIKLANDI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu?

EKİM AYI ENFLASYONU ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,8 oldu.
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