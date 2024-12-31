TÜİK'in aylık olarak duyurduğu enflasyon oranları, hem yıl sonu ekonomik performansını ortaya koyuyor hem de maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Özellikle 2023'ün ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarını yeniden şekillendirecek. Memurlar, emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için büyük önem taşıyan TÜİK Aralık enflasyonu, 3 Ocak sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarihte açıklanacak verilerle 2024'te uygulanacak maaş zam oranları da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? Detaylar haberimizde...

TÜİK ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Aralık enflasyonu, 3 Ocak 2024 sabahı saat 10.00 itibarıyla açıklanacak. Bu veri, memur maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra, emeklilere yapılacak ödemelerin belirlenmesi için de önemli. 2024'ün ilk yarısında uygulanacak maaş zamları, Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecektir. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için %10,40 oranında bir zam kesinleşmiştir. Ancak, Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle bu oran değişebilir.

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