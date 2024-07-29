Tuğba Şenoğlu neden Milli Takımda yok? Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkartıldı?

2024 Paris Olimpiyatlarında Tuğba Şenoğlu neden yok? Tuğba Şenoğlu kadrodan çıkarıldı mı, çıktı mı? Tuğba Şenoğlu neden Milli Takımda yok, sebebi ne? Filenin Sultanlarından Tuğba Şenoğlu 2024 Paris Olimpiyatlarında yer almıyor. Tuğba Şenoğlu Milli Takımda neden yok ve daha fazla sorunun cevabı detaylarıyla haberimizde…

TUĞBA ŞENOĞLU NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılıp yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edilmesi sonucu Filenin Sultanlarında durumlar değişti. Tuğba'nın sakat olduğu iddiaları ortaya atılırken, federasyondan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada da tepki çeken karar sonrası İvegin'in menajerlik şirketinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakara süresinden alıntı yapılarak, "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" ifadelerini kullandı.