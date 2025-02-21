TRT SPOR CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar, Avrupa, Konferans Ligi maçları şifresiz izle

TRT, 2024/25 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Kupaları'nın yayın haklarını aldı. Böylece Türk takımlarının Avrupa'daki maçları, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Yabancı takımların maçları ise TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Peki, TRT Spor canlı izle seçenekleri neler? UEFA maçları hangi kanalda şifresiz izlenir? İşte tüm detaylar…

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4

Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 86. kanal

KabloTV: 222. kanal

Tivibu: 93. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Spor'u internet üzerinden izlemek isteyenler için en kolay seçenek TRT Spor Canlı Yayın Sayfası dır. Buradan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kesintisiz izleyebilirsiniz.

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