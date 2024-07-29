TRT SPOR CANLI İZLE || TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

29 Temmuz TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:20 Set Sayısı

10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - HOLLANDA

11:30 Set Sayısı

12:00 SPOR MANŞET

13:00 GÜN ORTASI

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TENİS NADAL - DJOKOVIC

17:30 SPOR BÜLTENİ

18:40 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK

21:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI YÜZME

23:30 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

01:00 SPOR ARTI

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - HOLLANDA

03:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI YÜZME

05:30 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

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