TRT SPOR CANLI İZLE: Erokspor - Manisa FK maçı canlı izleme linki! Esenler Erokspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, kendi sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu kritik maçın detaylarını ve takımların sahadaki performansını merakla araştırıyor. Peki, Esenler Erokspor - Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçla ilgili tüm merak edilenler ve canlı yayın bilgileri…

ESENLER EROKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Manisa FK maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, ligin 29. haftasında hem üst sıraları hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Erokspor - Manisa FK maçı canlı izle

ESENLER EROKSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izleyebilirler. Ayrıca, internet üzerinden beIN Connect ve TRT Spor canlı yayın seçenekleriyle mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan da maçı takip etme imkanı bulunuyor.