TRT SPOR CANLI İZLE || 1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
TRT Spor'un 1 Ağustos PErşembe yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca TRT Spor'un nereden izlenebileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.
1 Ağustos Perşembe günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI
08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 Spor Takvimi
09:20 Set Sayısı
10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ
11:30 Set Sayısı
12:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS
14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL KADINLAR AVUSTRALYA - KANADA
16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS
18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR İTALYA - HOLLANDA
19:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK
21:25 SPOR MERKEZİ
21:45 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU FUTBOL MAÇI LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR
23:45 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER
01:00 SPOR ARTI
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ
03:30 OLİMPİYAT ANILARI
04:00 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU FUTBOL MAÇI LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR
05:45 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ