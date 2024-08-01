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TRT SPOR CANLI İZLE || 1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

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TRT Spor'un 1 Ağustos PErşembe yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca TRT Spor'un nereden izlenebileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.

1 Ağustos Perşembe günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 Spor Takvimi

09:20 Set Sayısı

10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ

11:30 Set Sayısı

12:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS

14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL KADINLAR AVUSTRALYA - KANADA

16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS

18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR İTALYA - HOLLANDA

19:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK

21:25 SPOR MERKEZİ

21:45 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU FUTBOL MAÇI LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR

23:45 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

01:00 SPOR ARTI

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ

03:30 OLİMPİYAT ANILARI

04:00 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU FUTBOL MAÇI LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR

05:45 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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