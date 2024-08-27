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TRT Şampiyonlar Ligi frekansı ne?

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TRT, dünya standartlarında yayıncılık kalitesi, üst düzey prodüksiyon becerisi ve donanımlı ekipleriyle bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Peki, TRT Şampiyonlar Ligi frekansı ne?

TRT, futbola olan büyük desteğini bir kez daha göstererek, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. TRT Şampiyonlar Ligi frekansı ne?

TRT ŞAMPİYONLAR LİGİ FREKANSI NE?

Spor yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip olan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde eden TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak

İşte, TRT 1 yayın frekansı:

Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak,

Uydu ; Türksat 4A,

Frekans ;11794,

Polarizasyon ; V (Dikey),

Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4

Osman Demir
Osman Demir
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