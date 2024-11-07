TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Tottenham saat kaçta? 7 Kasım tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 7 Kasım Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta? Galatasaray-Tottenham saat kaçta? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 08.55 Kod Adı Kırlangıç
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.20 Gönül Dağı
- 17.40 İddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 19.00 Ana Haber
- 19.45 Maç Önü
- 20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
- 23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
- 01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Galatasaray-Tottenham maçı, 07 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı, 07 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.