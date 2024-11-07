TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 7 Kasım Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta? Galatasaray-Tottenham saat kaçta? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı

23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı

01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray-Tottenham maçı, 07 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı, 07 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.