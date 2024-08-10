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TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?

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Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 10 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar bronz madalya için Brezilya ile Türkiye mücadele edecek. Bugün TRT 1 kanalında hangi programlar, diziler ve filmler olduğu gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen TRT 1 kanalı bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 10 Ağustos tv yayın akışı ve kanallarda hangi filmlerin olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Beni Böyle Sev

08.15 Yedi Numara

09.15 Yeditepe İstanbul

10.15 Yeşil Deniz Milenyum

13.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.25 Gönül Dağı

17.30 Ana Haber

18.15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması

20.00 Yeşil Deniz Milenyum

22.30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı

00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Brezilya Voleybol Türkiye Türkiye Paris Dizi Trt Televizyon Gündem Yaşam Spor Haberler

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