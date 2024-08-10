TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?
Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 10 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar bronz madalya için Brezilya ile Türkiye mücadele edecek. Bugün TRT 1 kanalında hangi programlar, diziler ve filmler olduğu gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen TRT 1 kanalı bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 10 Ağustos tv yayın akışı ve kanallarda hangi filmlerin olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Beni Böyle Sev
08.15 Yedi Numara
09.15 Yeditepe İstanbul
10.15 Yeşil Deniz Milenyum
13.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.25 Gönül Dağı
17.30 Ana Haber
18.15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması
20.00 Yeşil Deniz Milenyum
22.30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE