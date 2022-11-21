TRT 1'i canlı izlemek isteyen seyirciler kanalı açtığında siyah ekranla karşılaştı. Bunun ardından vatandaşlar, TRT 1 neden açılmıyor, frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç? merak etti. Peki, TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekans değerleri mi değişti? TRT 1 güncel frekansı nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. TRT 1'de maç izlemek isteyenler maç neden yok merak etti. Peki, TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç? TRT 1 maç neden yok?

TRT 1 NEDEN AÇILMIYOR, FREKANSI MI DEĞİŞTİ?

TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor. TRT 1'i canlı izlemek için frekans değerlerini güncellemeniz gerekmektedir.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT 1'DE DEĞİL Mİ?

Evet Dünya Kupası 2022 maçları TRT 1'de. Fakat frekans bilgileri değiştiği için bazı televizyonlarda TRT 1 açılmıyor. TRT 1'i sorunsuz çalıştırmak için frekans ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 HAKKINDA BİLGİLER

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.