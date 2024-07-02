TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç?

TRT 1 şifreli kanal! TRT 1 şifreli kanal sorunu EURO 2024 maç saati itibariyle yaşanıyor. TRT 1 şifreli kanalı açmak ve TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel TRT 1 frekans bilgileriniz girmeniz gerekiyor. TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya TRT 1 şifreli kanal hatası yaşanıyorsa yapılması gerekenler haberimizde!

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın : Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

• FEC: 3/4