TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir?

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TRT 1 HAKKINDA

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur. İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir

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TRT 1 CANLI YAYIN

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