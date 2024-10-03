TRT 1 canlı maç izle! RİGAS GALATASARAY CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

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TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Gönül Dağı

16:50 Lingo Türkiye

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

18:45 Maç Önü

19:45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22:00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.