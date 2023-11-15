Troy Kart, Türkiye'nin özgün bir ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor ve Troy kart hangi bankalarda var? Sorusu, Türkiye'nin özgün ödeme sistemini kullanmakt isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Troy kart hangi bankalarda var? Troy kart nereden, hangi bankadan alınır?

Troy kart hangi bankalarda var? Troy kart nereden, hangi bankadan alınır?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Troy Kart, yerli bir kartlı ödeme sistemini temsil ediyor. Bu kartın en önemli özelliği, Türkiye'de üretilmiş olmasıdır. Troy ödeme sistemine sahip olmak isteyen adaylar ise Troy kart hangi bankalarda var? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. Peki, Troy kart hangi bankalarda var? Troy kart nereden, hangi bankadan alınır?

TROY KART HANGİ BANKALARDA VAR?

Troy Kart, Akbank, Aktif Bank, Albaraka, Anadolubank, Emlak Katılım, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, PTT, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası'nda bulunmaktadır.

TROY ÖDEME YÖNTEMİ NEDİR, HANGİ BANKAYA AİT, SAHİBİ KİM?

Troy Kart, yerel bir girişim olarak Türkiye'de geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş bir kart ödeme sistemidir. Türk tüketicileri ve işletmeleri için hızlı ve güvenilir bir ödeme çözümü sunan Troy Kart, yerli ve milli bir kimlik taşır. Bu sayede Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebilir hale gelirken, aynı zamanda uluslararası finans şirketlerine olan bağımlılığı azaltmaktadır. Troy Kart, Türk ekonomisinin finansal altyapısını güçlendiren bir adım olarak ön plana çıkmaktadır.

TROY AÇILIMI (ANLAMI) NEDİR?

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemidir. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy'un açılımı "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi"dir.

TROY LOGOLU KARTLAR ÜCRETLİ MİDİR?

TROY logolu kartlar, üyelerimiz aracılığıyla kart kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu nedenle, kart ücreti olup olmayacağı yönündeki inisiyatif üyelerimize aittir.

TROY KART HAKKINDA

TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

Develi Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını açıkladı.

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