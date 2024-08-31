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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

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Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı ikinci dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Peki, Trabzonspor teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor yeni teknik direktörü kim olacak? Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı ikinci dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Peki, Trabzonspor teknik direktörü kim olacak? Detaylar...

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik adam ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinde ikinci döneminin sonuna gelen Avcı, alacaklarının yarısında da feragat etti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki ilk döneminde 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Trabzonspor'da ilk aday Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke.

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR'DAN AYRILDI MI?

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

FATİH TEKKE TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü. Tekke, yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek. 46 yaşındaki teknik adamın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok" cevabını vermişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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