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Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Başakşehir- Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Başakşehir- Alanyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Başakşehir-Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı hakemi kim? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18-08-2024 BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Alanyaspor Maçı, 18 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Alanyaspor Maçı, saat 19:15 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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